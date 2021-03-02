國姓鄉柑林村清德巷年久失修，南港村5鄰雞寮坪及港源1號橋旁野溪水患頻仍，經地方陳情，南投縣長林明溱2日逐一實地會勘，允諾分別由縣府工務處及農業處盡速測設發包改善，所需600萬元經費，全部由縣府籌措支應。

林明溱2日偕同立委馬文君，由縣長特助林儒彬、縣府顧問邱美玲陪同，前往國姓鄉會勘，清德寺住持慧龍法師、鄉代會主席林東漢、前鄉長林福峰、國姓鄉農會理事長胡水發、南港村長洪永鎮都到場反映心聲。

林明溱說，清德巷有許多住家及農民通行，但因道路年久失修，多處路段出現路基下陷、路面龜裂等狀況，大小車輛行經顛簸難行，機車途經彎道更易發生危險，經縣府實地測設，將一次改善20處路面、擋土牆、排水溝、護欄等設施，總經費230萬元。

林明溱隨後轉往南港村，當地147線雞寮坪的野溪，有100多公尺尚未整治，導致溪流氾濫危及下游民宅，甚至曾有土石流直沖屋內，縣府曾報請水土保持局協助改善，但未獲重視；林明溱實地勘查後，決定動支300萬元徹底改善，將施設兩岸各100公尺長、2.5公尺高的護岸、20座固床工及一座靜水池，緩衝瞬間大量流洩的洪流，完工後就能徹底改善當地的水患。

至於港源1號橋旁，兩處匯入北山坑溪的山溝，分別因早期興建的涵管管徑太小，容易造成阻塞溢流，導致豪雨後道路滿布土泥甚至波及山溝旁鹿寮、民宅，另外山溝缺乏護岸也出現兩岸農園遭沖蝕流失的問題，農業處已籌編95萬元，計畫施設護岸、固床工及排漿溝。

(中時 )