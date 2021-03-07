【1】邊境若解封 檢疫3、5、7天 取代疫苗護照

新冠肺炎疫情未歇，台灣邊境何時解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，世界衛生組織（WHO）目前不那麼贊成使用疫苗護照，在沒有明確科學基礎的情況下，寧用檢驗取代疫苗護照，屆時會要求入境就做檢驗，依各國的疫情，將檢疫時間縮短為3天、5天、7天。

【2】林飛帆稱溝通非說服 鄭麗文譏賣友求榮

藻礁公投越演越烈，民進黨負責與環團溝通的民進黨副祕書長林飛帆，近期密切與環團溝通。他昨天表示，與團體對話是他長期做的事，盼藉此了解想法取得權衡。但國民黨團書記長鄭麗文表示，當初林飛帆標榜讓年輕理想進入政黨，如今卻不惜出賣靈魂賣友求榮，自甘墮落變成當權者走狗，這是青年從政的最壞示範，呼籲他要記得提醒民進黨莫忘初衷。

【3】高市查員警手機品牌 基層反彈

因應資安考量，行政院去年底發函給全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用的大陸廠牌資通訊產品。有鑑於此，高雄市警察局長黃明昭2月下旬開會時，請各單位「了解」員警是否使用大陸手機，所屬部分分局也因調查員警使用手機品牌引發基層大反彈，砲轟「管太多」。

【4】護國神山水荒 恐成全球災難

全台水情吃緊，經濟部長王美花卻主張科學園區和工業區可「鑿井取水」，農委會農田水利署更將在今天舉辦祈雨法會。國民黨立委李貴敏質疑，日本媒體早在2月就警示，台積電將在60天內面臨缺水衝擊，若搞不定將是全球災難；新竹市國民黨立委鄭正鈐也批評，現在的政府猶如「不問蒼生、問鬼神」，要解決缺水問題，應該提出更多科學的作法。

【5】陽光普照拚奧斯卡 李安讚有台灣味

代表台灣參賽第93屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」（原最佳外語片）的《陽光普照》，日前晉升15強，本月15日將公布是否能正式入圍。導演李安特別在名單公布前「神助攻」，親自專訪該片導演鍾孟宏，誇讚電影充滿台灣味，「很驚豔，從心裡為你高興」。李安昨也透過助理李良山表示：「鍾導是個性情中人，祝福他好運，能入圍進奧斯卡。」

(中時新聞網)