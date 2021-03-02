「金牌綠葉」吳孟達於2月27日不幸因肝癌病逝，享壽70歲，死訊震驚各界，讓許多影迷直呼童年回憶因此缺了一角，感到悲傷，如今只能企盼吳孟達人生最後一哩路，能走得順遂，相當關心他的身後事，而設靈與喪禮地點時間出爐，吳孟達的告別式將於本月7日舉行，隔天火化。

據《香港01》報導，吳孟達的身後事已經確定，喪禮將於3月7日在紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉行，會採取基督教儀式進行，事情結束後，隔天就會進行大殮儀式，同日靈柩將送至歌連臣角火葬場進行火化，目前行程確定的就是這些，細節還需再確認。

至於之前曾說過的公開追思會，吳孟達好友田啟文表示，這部分將會取消，但其實在他過世後，演藝圈已為他製作了追思節目，曾志偉、林子聰、杜德偉、王晶等人都現身，田啟文也到了現場，表達內心真摯的緬懷。

至於外界好奇吳孟達的遺產如何分配？田啟文說好友在2014年發現心臟衰竭時，已經做好打算，遺產做了分配，也預立財產管理人，田啟文強調，吳孟達沒有經濟問題，但外傳他有千萬遺產一事，田啟文則是直接澄清，但表示不方便透漏確切的數字，更表示吳家子女沒有爭產問題，如今吳孟達高齡90多歲的母親還在世，得知兒子過世後相當悲痛，田啟文希望不要再傳負面新聞，擔心刺激到吳媽媽。

(中時新聞網)