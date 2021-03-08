越來越多女性在各行業不讓鬚眉的表現，不過，根據統計，台灣女性與男性的收入仍存在一定差距。法人表示，在薪資處於劣勢下，台灣女性需要更擅於理財，才能為理想的退休生活做好準備。

根據台灣勞動部日前發布最新統計資料，2020年台灣女性平均時薪為新台幣296元，是男性時薪（344元）的86％，台灣女性必須較男性多工作51天，才能追上男性整年總薪資。但相較十年前的女性需增加工作天數為63天才能追平男性，兩性平均薪資差距已有下降，較2010年（17.1％）縮減了3.1個百分點。

據富達先前發表的台灣女性投資理財調查報告，女性受訪者估計男女薪資差距時，女性平均估計為14％， 即在職女性認為自己收入大約是在職男性收入打八六折（86％）；而男性則低估了兩性薪資差距，預估差距僅有9％ — 即男性認為在職女性收入約是男性的九折左右（91％）。

富達投信投資部主管張翠玲表示，台灣女性薪資的差距，加上大多數的女性較男性花更多時間在育兒或照顧家庭上，較無暇兼顧投資理財，會讓兩性的儲蓄水平拉大差距。因此建議，女性探取YES口訣來克服這個問題。Y代表youth，就是要從年輕就提早開始理財與進行退休規劃，E代表easy and simple way，就是從學習簡單的投資理念開始，增加投資知識，多了解投資選擇和實現目標的方法。S代表regular saving，就是定期定額進行投資累積。

(工商 )