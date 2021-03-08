尋找產業明星，台灣生物產業發展協會主辦一年一度的「傑出生技產業獎」，8日宣布起跑，理事長吳忠勳表示，期待挖掘出績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術，促進我國生技及製藥產業的發展。

2021傑出生技產業獎，即日起至4月20日止受理報名，獎項分為三大類：「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度產業創新獎」。

吳忠勳表示，邁向後疫情時代的關鍵時刻，協會將持續協助產業在國際化、政策推動、及人才訓練等，推動產業的蓬勃發展，並期藉由獎項評選及公開表揚，挖掘出績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術，以促進我國生技及製藥產業之發展。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人－臺北醫學大學董事長張文昌指出，傑出生技產業獎獲獎廠商，可於今年七月生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉辦之「亞洲生技大會」（BIO Asia–Taiwan 2021）上，由政府首長頒獎，公開表揚；並可藉由此次國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，增加企業之曝光度。

2020年度傑出生技產業獎共12家機構及產品技術脫穎而出。「傑出生技產業獎」中的『傑出生技產業金質獎』，獲獎者為永信藥品、鐿鈦、生展和興農。

『潛力標竿獎』去年度獲獎者包括：新旭、全福、台灣圓點、艾克夏及晨暉。

『年度產業創新獎』則是獎勵前一年度上市或技轉之最具創新之產品或技術。2020年共有三項產品／技術獲選。包括：思捷優達「新型NMDA受體調節劑－RS-D7」、台灣微創醫療器材「”脊固立”脊椎椎體復位強化系統」、正瀚生技「ENDURANCE」等。

今年傑出生技產業獎亦將擴大徵選，「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「年度產業創新獎」等三大獎項，皆將針對廠商領域分開評選，歡迎更多企業或技術團隊踴躍參加選拔，以表揚更多優秀生技企業及對於生技產業發展有重要貢獻者，加速台灣生技產業之發展。

(工商 )