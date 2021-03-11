在全球股災衝擊下，生技醫療類股近期同步回檔修正，包括：NBI、ETFx健康科技指數雙雙跌落季線之下。不過，投信法人認為，短線跌幅已逼近波段滿足點，加上，過去收復季線後1年，平均上漲一～三成不等，正報酬機率超過七成，顯示中長線加碼時機已經浮現。

生醫類股近期重挫，NBI、ETFx健康科技指數短短1個月即跌破季線位置，波段最大跌幅分別達12.3％、17.6％。觀察近10年，兩大指數從波段高點到低點的下跌時間平均1.2～1.3個月，平均波段跌幅各為17.1％、12.2％，無論從時間或跌幅來看，都已逼近滿足點。

而且，指數重新收復季線後，都能持續走高。NBI指數在後1個月、後3個月、後6個月與後1年，平均漲幅分別為1.7％、4.5％、9.4％與17.9％，正報酬機率約七成。ETFx健康科技指數更勝一籌，平均漲幅各有5.8％、11.1％、18.1％與31.9％，正報酬機率都超過九成。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，生醫類股近期修正肇因於投資人對於通膨回升的擔憂，與產業基本面毫無關係。在短線急跌後，預料未來1～2個月震盪打底，但修正幅度已超越近10年平均值，中長線加碼時機浮現。

尤其看好ETFx健康科技指數下的精準醫療企業，去年每股盈餘平均成長約58％，明顯優於NBI指數成分企業陷入虧損情形。分析師預估，精準醫療產業今年整體獲利將再成長逾五成以上，將為股價提供推升動能。

常李奕翰強調，在新冠疫情催化下，精準醫療產業已向下紮根，從疾病預防、診斷、治療、照護到管理，全面結合基因體學、AI影像辨識、細胞療法、雲端運算等技術，開啟醫療產業創新成長模式，投資機會自然不能錯過。

(工商 )