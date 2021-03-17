櫃買中心17日表示，配合上櫃公司109年第4季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，將辦理八場次「櫃買市場業績發表會」有24家上櫃公司參加，本系列業績發表會將採線上直播方式（不開放投資人現場參與），由與會公司代表簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，時間分別為3月29日、30日、4月7日、8日、9日、12日、14日及16日。

八場次主題依序為「半導體」、「櫃買特色（一）」、「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200」、「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色（二）」等，24家與會公司依序分別為：長科*（6548）、意德士（7556）、杰力（5299）、世豐（2065）、強新（5013）、詩肯（6195）、訊聯（1784）、豪展（4735）、盛弘（8403）、耕興（6146）、千如（3236）、立碁（8111）、同致（3552）、兆利（3548）、宜鼎（5289）、東碩（3272）、長盛（3492）、上洋（6728）、至興（4535）、謚源（2235）、崇友（4506）、特昇-KY（6616）、鼎翰（3611）、安碁資訊（6690）。

櫃買中心指出，投資人屆時可上櫃買中心網站觀看線上直播（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）；各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。

(工商 )