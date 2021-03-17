蘇花公路16日下午發生重大車禍，造成6死39傷，各保險公司第一時間都在清查是否有自家保戶，要提供緊急協助，國泰人壽17日表示，此次車禍不幸身故者中有二位是國壽保戶，傷者保戶則有21人，身故理賠金410萬元，已組成關懷小組，主動協助家屬並啟動快速理賠，17日已將理賠金交給受益人。

南山人壽亦表示，這次車禍中受影響的南山人壽保戶計有3人，其中身故者有1位，另有2位重傷者仍在加護病房。不幸罹難的保戶因為有壽險及意外險，合計理賠金額約869萬元。南山人壽亦已在第一時間啟動關懷理賠服務，協助相關事宜。

16日下午4時許，蘇花公路（台9線）115K蘇澳段發生遊覽車撞上山壁事故，該遊覽車連同駕駛共45人，到17日上午8時，已確認傷亡人數為6死39傷。國壽表示，對此一重大意外事件表達遺憾，並即刻啟動主動快速理賠機制，希望此次事故損害能降到最低，傷者及家屬能儘速復原。

國壽在16日事故當晚即掌握保戶傷情，身故保戶共2人，傷者保戶21人，身故保險金合計約410萬元，21名傷者則視醫療所需另計算保險理賠。國壽第一時間已組織關懷小組，由國壽同仁關懷慰問家屬並同時展開「主動快速理賠」服務，對於已知悉的傷亡保戶，由服務同仁主動聯繫確認受益人帳戶資訊後，進行理賠給付，17日已將2位身故保戶的身故理賠金交付至受益人手上。

(工商 )