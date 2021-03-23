下周五起就是清明節4天連假，宜蘭縣政府交通處今天（23日）指出，清明連假交通量在所有連假中僅次於春節，估計國道5號平均每天車流量達7.1萬輛次，蘇花改也有2萬輛次，呼籲用路人配合相關管制措施。

國5在平常日南北向車流約在5、6萬輛次，平常假日則上看6萬輛次，今年清明預估平均每天車流量可達7.1萬輛次。

交通處長黃志良表示，上次蘇花改塞車原因之一是疫情紓緩，當時蘇澳地區大街小巷幾乎都塞住，連當地居民要出入都有困難，今年警方也有相關因應計畫，希望能夠紓解地區性壅塞。

黃志良提醒，用路人行駛蘇花公路東澳至南澳的山區路段時，因公路還沒完成改善，請小心駕駛，今年蘇花改有大客車優先行駛專用道的分流策略，應能適度紓解蘇澳地區的交通問題。

宜蘭縣警察局長廖材楨表示，警方除固定崗位外，規畫有交通快打警力機動反應，連假首日的蘇花公路東澳至南澳段，以及連假後段的國5側車道沿線會加強車輛分流，各墓區周邊也是執法重點，各警分局已提前會勘、預置交通錐，呼籲民眾配合警方指揮疏導，墓區道路狹小切勿違停，以免影響出入與救災。

(中時 )