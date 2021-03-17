本周，就在美國聯準會(FED)與日本央行，雙雙正式利率決策結果出來之前，17日日經指數早盤收小紅。市場少量買入獲利前景可期的股票，也讓日經225指數早盤收29,946.21點，上漲25.12點，漲幅0.08%。東證股價指數早盤暫收1,980.82點，下跌0.68點，跌幅0.03%。

分析師表示，全球景氣前景依然良好，加上各地新冠疫苗推廣順遂，還是樂觀以待日本股市。

不過，31日即將進入日本新舊財年交替期，預估剩下的幾個交易日指數將狹幅整理，上下震盪波動有限。

美東17日，重頭戲將上演，因為美FED要發表談話。市場也在關注，漸漸好轉的經濟環境，會不會迫使FED改變目前利率政策。

同時，日本央行利率會議也是另個觀察的指標。

市場預估，日本央行可能不再設定ETF(指數股票型基金)買進目標值，但分析師卻不憂心，若屆時果真如此，日本股市還是有上漲動力。

Monex證券表示，萬一日本央行發表令市場失望的談話，利空消息也不太持續太久。因為日本股票已經不需靠日本央行買進ETF的推升，自己就足以大漲。日本一旦進入4月新財年，大批新資金就會進駐日股。

東證核心30中，漲幅最大的是武田製藥（Takeda Pharmaceutical），上漲2.12％。其次是信越化學（Shin-Etsu Chemical），上漲1.79％。

東京電力 (Tokyo Electric Power)跌8.88％，因日本原子能監管單位發現，柏崎刈羽(Kashiwazaki Kariwa)廠站出現違反安全規定行為。

本田汽車（Honda Motor）跌1.32％，因供應鏈出狀況，故本田美國與加拿大大部分的車廠將停工一周。

(時報資訊)