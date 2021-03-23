大陸轉投資給力 裕日車連兩年賺逾兩股本 17:212021/03/23 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆日產汽車（2227）受惠於大陸轉投資東風日產汽車業績增長，貢獻約78億元業外收益下，推升去年EPS達21.80元，連續兩年賺逾兩股本。 裕日車23日召開董事會，通過去年度財報，2020年合併營收296.61億元，營業利益2.99億元，稅前淨利81.61億元，稅後淨利65.41億元，EPS達21.80元。 野村看聯詠獲利翻倍 目標價升到市場第二高 清明連假 國5車流上看7萬輛次 (工商 ) #裕日車 #賺逾 #EPS #股本 #大陸轉投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸全國人大常委會 月底將修改香港選制 04:102021/03/23 焦點新聞 兩路並進 明泰樂看今年業績續揚 04:102021/03/23 證券．權證 大學研究學院 企業出資須過半 04:102021/03/23 生活新聞 奇偶配1元 終結連三年零股息 04:102021/03/23 產業．科技 《電子零件》AES-KY股價已反應業績 外資目標價給450元 12:162021/03/23 財經 車市復甦 和大劍麟營運回神 04:102021/03/23 證券．權證 車用晶片三雄停工 缺貨難解 04:102021/03/23 全球財經 橙的電子 擬配息0.14元 04:102021/03/23 證券．權證 台灣權王－投信加持 金可-KY、東洋神氣 04:102021/03/23 證券．權證 《半導體》界霖去年每股賺1.37元 今年業績躍進 09:092021/03/23 財經 車用三雄加速度 內外資好評 04:102021/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 要聞 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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