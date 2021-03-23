裕隆日產汽車（2227）受惠於大陸轉投資東風日產汽車業績增長，貢獻約78億元業外收益下，推升去年EPS達21.80元，連續兩年賺逾兩股本。

裕日車23日召開董事會，通過去年度財報，2020年合併營收296.61億元，營業利益2.99億元，稅前淨利81.61億元，稅後淨利65.41億元，EPS達21.80元。

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(工商 )

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