自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）2020年獲利與股利大爆發，EPS均超過13元，巨大每股配息8元、美利達配息7元，雙雄獲利與股息均創下歷史新高！

29日早盤一開盤，巨大呈現價量齊揚、股價狂飆逾8.5％，最高衝上312元、大漲24.5元，創下去年7月以來的波段新高，目前成交量破3,500張！而美利達上周五在創下歷史天價341元之後，今日量縮、股價在漲多拉回下，盤中跌幅逾1％。

巨大集團2020年合併營收高達700.1億元，年成長10.3％，強勁的市場需求也提升產能利用率，帶動去年毛利率攀升至23.1％，稅後淨利大幅成長46.7％、海賺49.5億元，EPS達13.19元，獲利創下歷史新高；巨大每股擬配發8元的現金股利，股利同樣創下新高。

此外，美利達集團受惠本業毛利率持穩、長期投資收益增加，獲利大幅增長，去年稅前淨利達52.40億元，激增63.58％，EPS高達13.36元！美利達每股擬配發現金股利7元，獲利與股利雙雙創下歷史新高！

(工商 )