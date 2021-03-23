富邦金控23日公告公開收購日盛金控條件成就，銀行局局長莊琇媛表示，後續富邦金如有金融機構合併的計畫，仍要依公司法、證交法、企併法、金融機構合併法等向金管會申請，金管會將會檢視富邦金對日盛金員工權處理方式等，依個別計畫內容審核。

莊琇媛表示，富邦金與日盛金雙方都需召開股東會，通過合併案後，再向金管會申請，金管會將依金併法第六條，審酌四大因素，一是對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力之影響；二是對金融市場競爭因素的影響；三為存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營的健全性；四是對增進公共利益的影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。

這次富邦金成功收購日盛金逾53.8％，莊琇媛表示，這代表日盛金新生銀行或建群投資二大股東之一，有應賣給富邦金。

先前富邦金向金管會申請公開收購日盛金，審查重點是非合意併購的相關標準，之後則是依企併法或金併法等來申請。

依金管會統計，過去如英商渣打銀行公開收購新竹商銀，收購成功到合併，大約7~8個月，中華開發金控公開收購凱基證券，亦是約7~8個月。

(工商 )