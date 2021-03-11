2021台南藝術博覽會12日起一連3天在香格里拉台南國際大飯店登場。(曹婷婷攝)

延續歷年將藝術品搬進飯店房間的特色，2021台南藝術博覽會12日起一連3天在香格里拉台南國際大飯店登場，飯店11至15樓房間化身展場，從床鋪、牆面到浴室都成為策展舞台，今年更擴大規模，邀請逾200位國內外藝術家展出逾1800件作品，是南台灣開春最大藝術盛事。

台南藝博會去年因疫情停辦，今年再度攜手「2021臺南新藝獎」，更擴大規模、迎來歷屆最多的56家展商，邀請超過200位國內外藝術家，打造歷年來最多的63間展間。台南市長黃偉哲表示，今年文化局再次與中華民國畫廊協會主辦的台南藝博合作，透過「台南新藝獎」持續帶動在地參與年輕化。

飯店房間當展間，浴室也成為展場。(曹婷婷攝)

以飯店房間為展間，是台南藝術博覽會的一大特色。(曹婷婷攝)

黃偉哲說，「台南新藝獎」儼然成為國內新銳藝術家發光發熱的重要平台，被國內相關系所社群推崇為最有人氣的新人獎，今年新藝獎也將於3月18日至4月18日於台南在地10家畫廊展出。

產業界觀察指出，台南新藝獎因導入策展人機制，並結合當地藝文空間及推薦獲獎藝術家進入「台南藝術博覽會」現場展出、讓台南新藝獎更能協助藝術家順利接軌產業。

(中時 )