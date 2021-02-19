新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁今（19日）前往靈堂弔信，侯指示警察局全力協助家屬後續喪葬事宜。（警察局提供）

新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁今（19日）前往靈堂弔信，侯指示警察局全力協助家屬後續喪葬事宜。（警察局提供）

新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁今（19日）前往靈堂弔信，侯指示警察局全力協助家屬後續喪葬事宜。（警察局提供）

56歲義交黃國興去年底在新北市淡水區中正東路指揮交通，遭重型機車撞上，經搶救後於2月17日辭世，新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁今（19日）前往靈堂弔信，侯指示警察局全力協助家屬後續喪葬事宜。

侯友宜聽聞噩耗，今（19日）下午5時許前往黃國興靈堂慰問，對此事發生相當痛心，並表示義警義交與民防都是共同維護社會治安與交通安全的夥伴，立即指示警察局局長黃宗仁要全力協助家屬後續喪葬事宜。

警察局指出，小隊長黃國興任職新北交通義勇警察近14年，不分假日風雨無阻，只為了讓用路人能平安快速的返家，在勤餘時，見到道路交通事故會主動幫忙協助疏導交通、定位車輛位置，快速協助排除車禍，只為了讓大家可以擁有一個更安全的交通環境。

黃小隊長充滿了正義感，時常提醒道路上未戴安全帽的騎士要遵守交通規則，對於較危險駕車的民眾都會主動告知要小心開車，避免危害發生，黃小隊長有著一副深怕民眾受傷的菩薩心腸，值得讓人敬佩。

黃宗仁表示，所有為社會治安努力打拼的人都是我們的弟兄，不分你我不分大小一視同仁，感謝黃小隊長任職新北交通義勇警察近14年，不畏風雨始終競競業業的在路口崗位上保護著大家的安全，讓新北市民擁有更順暢的交通環境。

(中時 )