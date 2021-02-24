歷經20年的淡北道路去年通過二階環評，新北市府也在去年已完成用地取得，新北市長侯友宜24日表示，目前就等行政院通過公共建設計畫，經費下來，今年就能動工，預計2024年與淡江大橋一起完工啟用。

新北市新工處長王益翔24日在市政會專案報告新北交通建設，其中淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，預計今年正式動工，力拚2024年底完工。

王益翔說，僅有和淡海輕軌共構部分、跨越關渡大橋2處採高架設計，並以立體化型式穿越中央北路及立德路口，其餘都是平面雙向4線道。通車後可望大幅移轉台二線車流，解決淡水至北市間的交通瓶頸。

工務局長詹榮鋒指出，淡北道路總經費62億元，交通部負擔30億、內政部九億，新北市則負責用地費用約20億與3億元工程經費。

詹榮鋒表示，目前淡北道路已經完成所有法定程序，也舉行過多場說明會，他強調，當初有提出台2線拓寬想法，但沿路拆遷太過龐大，經費更高達上百億，淡北道路是真正能夠解決問題的大動脈，勢在必行。

詹榮鋒也說，為解決北市端交通問題，淡北道路在北市部分採立體化設計，北投中央北跨大度路口採取地下穿越，而大度路跟立德路口則採高架，立體化後對當地交通沒有影響，反而有改善作用。

詹榮鋒說，目前淡北道路用地已全數取得，為爭取中央30億經費，市府在去年向交通部提出公共建設計畫，獲得交通部同意，也通過國發會審核通過，目前只剩行政院通過經費下來，就能開始動工。

侯友宜則說，淡北道路是經過雙北市專業評估取得共識的一條路，希望中央快速核定經費，快速動工，希望能在2024與淡江大橋一起完工，徹底改善北海岸交通問題。

(中時 )