基隆市文化局宣布，3月1日起實施街頭藝人新制，包含許可證及展演場地申請，全面採線上操作，同時與台北市、新北市統一步調，一證通用北北基。文化局長陳靜萍說，未來3市所有開放展演空間皆可提出申請，讓表演藝術在城市能更加蓬勃發展。

陳靜萍表示，自2018年基隆率先全台取消街頭藝人技能評比，針對街頭藝人採登記制後，眾所矚目的街頭藝人新制3月正式開跑，她說，此變革不僅象徵北北基表演藝術的整合，以及多元開放的思維，更是市府不斷努力的方向，讓具有才華也樂於展現自身藝文技能的展演者，得以透過更自由、更多元的方式在街頭嶄露。

此外，自從發布新制消息後，陸續接到許多民眾詢問，表示有意成為街頭藝人，卻害怕錯過受理期間，或是擔心不熟悉網路操作而無法順利送出申請登記資料等問題，對此陳靜萍指出，新制上路後，申請受理不再有期間限制，民眾隨時可以提出申請登記，效期2年則以核定日為起始。

表演藝術科長廖瓊瑤補充，每月15至25日是基隆市展演場地申請時間，26日公布申請成功名單，雙北市場地申請時間則洽各文化局官網。另外，因應登記系統上線的第一天碰上228連假，將會加派同仁接聽電話，協助線上操作與回應問題，民眾若對電腦、網路操作有困難，可先將2吋大頭照、身分證及相關證明文件的電子檔存於手機，再至基隆文化中心4樓的表演藝術科辦理相關程序。

(中時 )