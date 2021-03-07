立委蘇震清去年因捲入SOGO案遭民進黨停權，他於今年2月底表示「不讓摯愛的民進黨受到無辜傷害」，因此公開宣布退黨；對此，許多民眾湧入蘇震清臉書「肯定」其決定，並給予鼓勵，而他近期掛上新看板主打「屏東的未來我都在」，則引發政界人士議論他的未來是否跟2022年縣長大選有關。

2月26日立法院新會期開議當天，蘇震清突拋出震撼彈，宣布退出民進黨。他表示，從檢調搜索SOGO案開始，就有一股力量極盡扭曲他的人格，並稱這些抹黑都不是事實，在司法上，一定會全力捍衛清白。

蘇震清退黨，引發地方政媒界多天討論；不少評論皆認為，蘇就算不是為2022年縣長選戰埋伏筆，也必會牽動綠營選民板塊。對於是否投入縣長選舉，蘇震清則回應，目前沒有想法，現在就是做好立委角色，為屏東鄉親無怨無悔付出。

對於蘇震清的退黨，地方支持者大多是正面以對。有不少支持者在其臉書留言「加油」，也有民眾直接稱「支持委員的決定，永遠跟隨委員」；「選人不選黨」的口號更是在蘇震清退黨當天就在地方流傳，相信蘇震清在司法上清白的民眾並不少。

蘇震清近期在屏東街頭也換上新看板，除了打出「捲袖做事」的形象外，也喊出新口號「屏東的未來我都在」。由於其他有意參選2022年縣長大選的民進黨立委，早先已陸續喊出「安居樂業，屏東向前」、「屏東雄讚」和「有經驗會做事」等，這次蘇震清放送新口號，讓政界人士也紛紛議論「看來阿忠真的有想拚一下」。

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(中時新聞網)