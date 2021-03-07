中市北屯區仁和公園周邊發展快速，停車需求增加，台中市府交通局去年9月啟動廣兼停23土地停車場BOT案，經公開招商由「快樂希望團盟」獲選最優申請人，將開發地下3層、地上13層的停車場及商場複合式多目標建築，預估可提供422席汽車、560席機車停車位。

台中市交通局長葉昭甫表示，廣兼停23立體停車場興建營運及移轉（BOT）案，由「快樂希望團盟」以合作聯盟方式集合5家公司，預計投資10.5億元，以「智慧、共融、友善」為營運理念。

葉昭甫表示，將以公共建設效益優先、與民間投資利益共享為原則，將陸續推動立體停車場BOT、OT等促參案，希望透過民間資金投入公共建設，提升興建及經營效率。包括有北區中賓停車場BOT案預計在今年3月底將第二次上網公告招商；南屯區大新立體停車場BOT及市政公園停車場OT案等在今年下半年啟動招商。

葉昭甫表示，廣兼停23停車場規劃提供422席汽車停車位、560席機車停車位，停車使用面積占6成以上，地面層將保留廣場空間，並規劃共融式公園為原則，設置活動中心、休閒運動設施等公益性空間。

交通局指出，市府推動廣兼停23案招商，吸引多家申請人投資，構想創新、競爭激烈，經委員會進行甄審選出最優申請人，後續將依促參法相關規定進行議約及簽約作業。

(中時 )