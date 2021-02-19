頗具知名度的花藝老師朱宛柔與她的藝人學生李宓（如圖）之間，因使用花藝照片的事互嗆。（資料照，畢獅國際提供）

頗具知名度的花藝老師朱宛柔與她的藝人學生李宓之間，因使用花藝照片的事互嗆，李宓認為朱宛柔接受採訪時所言不實，向台北地檢署提告妨害名譽，北檢調查後，認定雙方是在溝通上的解讀不同才有認知差異，19日以罪嫌不足將朱不起訴處分。

朱宛柔是在去年7月間接受媒體採訪時出示花藝照片，並宣稱「你看這是我的，然後她就把它塗掉，變成她的」、「她是希望說老師可以通融她，可以早一點使用那些照片，她也可以靠這個部分有一點些收入這樣子，對，但是後來我才發現原來她根本也不需要靠這個，我不知道她是資生堂千金啊」…。

李宓認為，她曾報名參加朱宛柔所開設的露森不凋花花藝教室證照班，朱在報名時明確告知日後所開設的教室就是朱的合作教室，露森教室的照片她都可以使用，這樣就能省下開課的樣品費用，照片上的露森的Logo「LUCENT」也都可以馬賽克修圖軟體刪除後使用。朱卻片面在媒體上公然傳述她修改照片logo盜圖的不實言論，因此提告朱妨害名譽。

檢察官偵查後，認定李、朱2女在使用花藝圖上，彼此用LINE溝通時，李傳了數張圖給朱詢問是否可以使用，朱未置可否並未同意，李則認為老師已經同意即使用照片，雙方溝通認知不同，朱受訪時也是陳述事實，沒有犯罪故意，以罪嫌不足，將朱不起訴處分。

至於朱宛柔控告李宓侵害著作權，北檢仍在偵查中。

(中時 )