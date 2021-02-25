性感女星梁云菲(NaNa)因為迷上潛水運動，讓她也相當關心海洋議題與生態。然而她日前在臉書PO文分享藻礁公投的相關資訊，呼籲大家能一起連署守護藻礁，竟意外讓她的臉書被罵聲灌爆，甚至還被質疑「原來妳是韓粉」、「又一個被KMT帶風向」，她亦不甘示弱地PO文回擊：「我是在講藻礁應該被保護呼籲大家趕快連署！誰管你政黨之亂？能不能一碼歸一碼！」

梁云菲因為PO文護藻礁，臉書慘遭罵聲灌爆，對此她不僅特地花時間一條條回應酸民質疑，同時也鄭重說明自己立場：「我是在講藻礁應該被保護呼籲大家趕快連署！誰管你政黨之亂？能不能一碼歸一碼！就像皮蛋豆腐，皮蛋雖然在同豆腐在一個盤子上，但就不能分開吃嗎？」

梁云菲說她很少看電視新聞、政治，但絕對是一個關心海洋議題與生態的人，不解自己呼籲人類應該與大自然共處錯了嗎？更反擊那些罵她的酸民被政黨操作、媒體報導風向耍得團團轉，「我只知道不正確的事情，本來就不應該做！這明明就是一件很簡單的事情不是嗎？」

20210223 蔡政府建天然氣站毀藻礁! 環團連署公投

對此，資深媒體人朱凱翔也在直播節目中提及此事，並分享幾個攻擊梁云菲的網友經典留言，有感而發地表示真的太悲哀了，也不知道這幾個網友在想什麼，「質疑政府就是中共同路人，連護藻礁都是中共同路人。」

(中時新聞網)