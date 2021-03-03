藻礁公投連署進入倒數階段，繼日前跨過安全門檻後，公投小組3日連署書入帳數量再創新高，上衝7萬654份，累計至3日晚間共有43萬8518份，可望在近日內突破50萬大關。

公投小組指出，這場「粉紅風暴」不只在台發酵，如今更延燒成國際話題，世界性媒體彭博通訊社也將相關新聞上架亞洲版首頁，報導中除引述經濟部和環團的兩造說法外，也將國際知名非營利海洋保育組織Mission Blue「藍色任務」的公開聲明列入文章。

公投小組表示，「藍色任務」於2019年正式將大潭藻礁列入全球「Hope Spots」（希望熱點），這也是東亞地區首次上榜的熱點，足以證實大潭藻礁具有世界級自然遺產的價值。藻礁多孔隙生態除了是多種裸胸鯙、綠蠵龜、一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚的重要棲地；世界僅存49隻台灣白海豚的覓食地；更是瀕臨絕種鯊魚紅肉丫髻鮫的孕育地。

公投小組也說，這一切和經濟部長王美花在3日受訪時說「中油委託顧問進行水下攝影調查，顯示工業港海水濁度高，透光度低，海床被沙質覆蓋，僅有零星生物，且未發現殼狀珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚不具藻礁生態系」說法，顯然有明顯差異。

(中時 )