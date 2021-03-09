前環保署副署長詹順貴盼藻礁公投有轉圜空間，公投前環團若與政府達成共識，就可以依法停止公投程序。但中選會表示，公投二階連署依法無撤案規定；且公投法第19條停止公投規定，適用的是「立法原則創制案」，但藻礁公投屬性為「重大政策之複決」。

全國性公民投票，依憲法規定外，僅適用於法律之複決、立法原則之創制、及重大政策之創制或複決等4項。依據藻礁公投提案函內容，提案領銜人潘忠政勾選的是「重大政策之複決」案。

對於詹順貴期盼引用公投法19條規定，讓藻礁公投有中止。中選會發言人陳朝建表示，依公投法第19條規定，創制案或法律之複決案於公告前，如經立法機關實現創制、複決之目的，通知主管機關者，主管機關應即停止公民投票程序之進行，並函知提案人之領銜人。條文所稱創制案是指立法原則之創制案，而非此類以外的公投案，當然也不包括重大政策之創制或複決等。

陳朝建也說，公投案經領銜人勾選為「重大政策之複決」，其後依法再經聽證會的舉辦，以及中選會委員會議的審定，也確認為「重大政策之複決」的公投案，因此本案並非立法原則的創制案。

此外，針對公投法第11條有關撤案規定，亦即「公民投票案於主管機關通知連署前，得經提案人總數二分之一以上同意，由提案人之領銜人以書面撤回之」。中選會也表示，公投提案一階提議可以撤案，但二階連署，依法並無撤案規定。

(中時 )