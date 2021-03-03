連署書單日回收逾7萬份 藻礁公投累積達43萬餘份 21:082021/03/03 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藻礁公投連署繼日前跨過安全門檻後，公投小組今天連署書的入帳再創當日新高，上衝7萬654份、累計達43萬8518份。（藻礁公投小組提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藻礁公投連署繼日前跨過安全門檻後，公投小組今天連署書的入帳再創當日新高，上衝7萬654份、累計達43萬8518份，可望在近日內突破50萬大關。 藻礁公投小組說，隨著連署書的累積，政府與環團人士的直球對決，已到了無法避免的局面，再三重申沒有政治顏色的環團，只希望能與政府展開溫和理性的對話，讓所有證據攤在陽光下接受檢驗，真相才有水落石出的一天。 江啟臣批民進黨扭曲公投法精神 3／9送雙公投連署書 護藻礁加反萊豬公投 名醫斷言民進黨2024結局 (中時 ) #連署書 #藻礁公投 #7萬 #累積 #43 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挺連署遭1450抹紅 獨派嗆綠直球對決 04:102021/03/03 政治要聞 桃園市民協力撕除違規廣告單 7年累積1730萬張 15:272021/03/03 生活 金門1＋1振興券圓滿落幕 估帶來逾10億元經濟效益 17:182021/03/03 寶島 蔡政府犧牲藻礁 拚蓋世界最大火力發電廠 台大醫揭殘酷真相 10:412021/03/03 生活 罷免高閔琳案失敗 黃捷說話了 08:322021/03/03 政治 公投若過關 蘇揆稱依民意辦理 04:102021/03/03 政治要聞 藻礁連署過門檻 最新聲量這個政黨最強 19:312021/03/03 政治 若蔡總統早知會破壞藻礁卻放任 黃暐瀚說重話：堪稱昏君 11:462021/03/03 政治 蔣德綱快評》蔡英文與環團直球對決 09:512021/03/03 短評 萊豬跑票換委員會 林淑芬：被剝奪專業 民進黨處分的是人民 12:412021/03/03 政治 藻礁全民關注 保全：觀賞人潮明顯增加 12:552021/03/03 生活 生活熱門新聞 女控嘉義砂鍋魚頭老店多算錢！監視器畫面曝光 在地人氣炸 - 生活 蔡政府犧牲藻礁 拚蓋世界最大火力發電廠 台大醫揭殘酷真相 - 生活 台灣鳳梨寧賣陸難銷日本 林佳新曝2關鍵原因 - 生活 岳母來暫住訂一排家規 他夜歸被反鎖門外！暴怒開2條件離婚 - 生活 LINE瘋傳長庚說蛋汁加鹽巴有毒 事實查核中心揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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