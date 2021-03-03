藻礁公投連署繼日前跨過安全門檻後，公投小組今天連署書的入帳再創當日新高，上衝7萬654份、累計達43萬8518份，可望在近日內突破50萬大關。

藻礁公投小組說，隨著連署書的累積，政府與環團人士的直球對決，已到了無法避免的局面，再三重申沒有政治顏色的環團，只希望能與政府展開溫和理性的對話，讓所有證據攤在陽光下接受檢驗，真相才有水落石出的一天。

(中時 )