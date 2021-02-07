最近爆紅的美國語音社交應用程序「俱樂部會館(Clubhouse) ，因為特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）開直播而將熱潮引進中國大陸，且因Clubhouse聊天內容可以不受限制，深受到職業人士和精英階層的追捧。不過由於大陸對社群應用程式管制極嚴，外媒質疑，這個能讓用戶暢所欲言的新興社群工具能在中國存在多久還是個未知數。

《美國之音》報導，Clubhouse最近在大陸知名度猛增，直接原因是馬斯克於2月1日在Clubhouse上開直播，就GameStop股票交易爭議事件與羅賓漢（Robinhood）公司CEO弗拉基米爾·特內夫（Vladimir Tenev）對談，受到外界廣泛關注，其中也包括大陸媒體。

報導說，這款目前只適用於蘋果手機系統的應用程序在蘋果大陸的應用程式商店無法下載，但大陸用戶可以將其蘋果應用商店的位置設置更改為國外，就可以使用這項服務。

Clubhouse於去年3月上線，目前還處於測試階段，新用戶註冊需要現有用戶的邀請碼，許多用戶因為受到熟人邀請，感覺此一平台用戶同質性較高，其使用者「素質」也讓用戶覺得比其他社交平台好很多。目前大陸網上還可以「買」到邀請碼，價各從幾十元到至4百元人民幣不等，反映出這款APP目前在中國的受追捧程度。在微博上，「Clubhouse邀請碼」、「Clubhouse下載」也一度成為熱搜詞。

在此之前，大陸中國已經有了許多語音應用程式，例如「荔枝」音頻社區有許多功能很相似，遊戲玩家的「YY語音」群聊功能也十分受歡迎，許多出租車和卡車長途司機也時常使用微信上的一些語音聊天小程序。Clubhouse歡迎除了受明星效應影響與開放屬性，該平台上還可以自組各種club（俱樂部）或隨時創建主題聊天室。

報導指出，目前Clubhouse的中文聊天室不少，主題包括有「記者政治不正確群」，網友討論川普給美國政治造成的影響；在「兩岸三地女的奶茶局」的聊天室中，用戶們正在討論世界各地的女性社會地位問題；一個取名「默哀Room」的副標題是：「今天是李文亮醫生的忌日」。

重點在於，Clubhouse只能使用語音交流，不能打字、發圖、視頻，因此無法進行遠端搜索與審查，群內都是自邀的熟人，目前用戶多為科技業、媒體、文化業從業者、學術界人士、投資家等教育程度較高的群體。聊天室內音頻可以私錄，但程式不會存檔，有較高安全性。

陸媒《環球時報》英文版引述分析人士的話說，美國網路產品已不再是大陸科技界追逐標的，Clubhouse的受歡迎度在大陸不太可能繼續增加，基於明星效應的熱度難以維持長久。

對於Clubhouse是否有朝一日會被中國審查部門封鎖的問題，史丹福大學網絡政策中心「數字中國」（DigiChina）主編魏光明（Graham Webster）認為：「一旦人們討論的場所從一個地方轉移到另一個地方，中國政府一定會密切關注事態如何發展。僅僅過去十年的經驗就表明，審查當局會予以關注。」如果威脅到中共政權的穩定，平台就會被關閉。

(中時新聞網)