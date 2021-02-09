為擴大車市買氣、維持消費動能，大陸官方再出新招。大陸商務部9日晚間公布，為優化汽車限購政策、推廣新能源汽車消費，鼓勵限購地區號牌指標數量將擴大給新能源汽車，對無車家庭購置首輛新能源家用汽車給予支持，研究不限購的具體措施。此外，將全面取消二手車限遷政策，便利二手車交易。

新華社報導，商務部9日晚間公布「商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知」，通知稱，各地可對消費者購置新能源汽車，在充電、通行、停車等使用環節給予綜合性獎勵，推動公共領域車輛電動化，鞏固新能源汽車市場增長態勢。

商務部指出，各地不會推出新的汽車限購規定，以穩定城市汽車消費。實施汽車限購的地方，應統籌群眾汽車消費需求和當地交通擁堵、污染治理等因素，通過增加號牌指標、放寬號牌申請條件、精準設置限購區域、探索擁堵區域內外車輛分類使用政策等措施，有序取消行政性限制汽車購買規定。另外，將全面取消二手車限遷政策，便利二手車交易。

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