德國汽車龍頭福斯(Volkswagen)CEO狄斯(Herbert Diess)似乎對上美國企業就會火力全開，1月下旬開通Twitter帳號後第1則推文就是嗆特斯拉(Tesla)，近日接受德國媒體專訪，又表示根本不怕市場上傳聞不斷的Apple Car。他說：「蘋果想做車合乎邏輯，不過我們不怕。汽車這行不是你能一下子就接管的行業，即使是蘋果也不會在一夜間管理好一切。」

Apple Car自1月起就因為台灣、美國媒體接力爆料成為話題，台企鴻海集團、台積電都曾被提及是供應鏈候選，上個月底韓國現代集團被傳是最終合作夥伴，後遭否認。不過多數分析師都認為，有鑑於特斯拉(Tesla)初期艱辛，從無造車經驗的蘋果想要在傳聞中2024年推出自動駕駛電動車，最佳途徑就是找現有傳統車商合作。

狄斯表示，蘋果在電池、軟體、設計方面都擁有專業知識，還有雄厚資金繼續發展這些能力，但是他們並沒有車體各方面技術，以及自駕車、電動車最重要的數據。

目前福斯正計劃開發自駕車所需的內部軟體，確保能在未來電動車市場與特斯拉、蘋果這些科技公司競爭。狄斯對於蘋果是否找過福斯談合作不置可否，他說：「我只能告訴你，福斯身為歐洲最大汽車製造商，我不認為我們有降級變成某家技術公司的合約製造商這種可能性。」

狄斯信心並非毫無根據，至少在歐洲市場，福斯電動車ID.3和集團旗下豪華品牌奧迪(Audi)電動車e-tron上市後就擊退特斯拉。他其實與特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)頗有私交，Twitter首發就嗆聲更像是與好友開玩笑。福斯集團上周五(12日)在歐洲股價跌1.92%或3.16歐元，收報161.2歐元。

(中時新聞網)