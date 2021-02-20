本田汽車換帥 三部敏宏接任 09:062021/02/20 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以銷售計為日本第二大汽車公司的本田汽車宣布，社長八鄉隆弘將於4月1日卸任，其職務將由研發部門負責人三部敏宏（Toshihiro Mibe）接任。不過八鄉隆弘仍將續留在董事會。 59歲的三部敏宏自2019年就擔任研發部門負責人，並與八鄉隆弘共同推動本田內部的結構改革。 外界認為他之所以雀屏中選，主要是基於蘋果、特斯拉等在電動車市場競爭日益加劇，本田希望藉由他的豐富經驗與領導才能，能讓本田在該市場奮起直追，趕上其他對手。 富邦醴仁 瞄準仁愛路換屋需求 跨季20連勝 麥維德夫與喬帥爭冠 (工商 ) #本田汽車 #換帥 #三部敏宏 #接任 #八鄉隆弘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汽車銷售王 王堅志單月狂賣41輛新車 16:052021/02/18 寶島 配備升級兼改善空氣力學：現代 Kona EV 小改款 春季登陸美國市場 14:312021/02/19 汽車情報-汽車新聞 環保車夯 汽車零件業大擴產 04:102021/02/20 財經要聞 8款舊iPhone到台哥大換電池下殺990 想省錢動作要快 09:492021/02/19 科技 汽車可靠度排行 特斯拉降到第16名 09:122021/02/19 財經 馬自達首次登消費者報告最佳汽車品牌 22:402021/02/19 財經 爲手機換上新衣 遠傳手機免費健檢活動限定門市起跑 18:102021/02/19 科技 陸委會主委邱太三接任 府：歡迎他願意重出江湖 18:302021/02/19 政治 德強化邊境檢查 汽車鏈打結 04:102021/02/18 全球財經 邱太三接任陸委會主委 時力痛批：任命涉關說的人完全無法接受 18:452021/02/19 政治 國安人事大調整 邱太三接任陸委會主委 17:492021/02/19 財經 財經熱門新聞 技術優勢流失 權威期刊：美聚焦軍事、陸卻改變戰爭型態 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 疫情降溫爆股市下殺時機 謝金河：一票慘業有救了 - 要聞 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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