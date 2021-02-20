以銷售計為日本第二大汽車公司的本田汽車宣布，社長八鄉隆弘將於4月1日卸任，其職務將由研發部門負責人三部敏宏（Toshihiro Mibe）接任。不過八鄉隆弘仍將續留在董事會。

59歲的三部敏宏自2019年就擔任研發部門負責人，並與八鄉隆弘共同推動本田內部的結構改革。

外界認為他之所以雀屏中選，主要是基於蘋果、特斯拉等在電動車市場競爭日益加劇，本田希望藉由他的豐富經驗與領導才能，能讓本田在該市場奮起直追，趕上其他對手。

(工商 )