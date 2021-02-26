陳璽安在台視、三立《天巡者》詮釋由正轉黑的大魔王，本週將播出「鍾馗」賀軍翔與「孟婆」邵雨薇將進行秘密計畫，一舉擊敗陳璽安。陳璽安、邵雨薇兩人有一場情緒飽滿的對手戲，揭開兩人千年前的身世糾葛，陳璽安送禮物讓邵雨薇很感動，兩人哭到鼻涕都流出來。

雖然陳璽安劇中飾演反派，但沒被觀眾討厭，深情的愛更讓觀眾直呼「好變態，可是好帥」，還封他「反派系男主」。陳璽安很開心演反派被認同，之後可以嘗試演變態殺手、身手俐落的狂徒、智慧犯等鬥智又鬥力的角色，但不想被定型「反派專業戶」，也想演搞笑扮醜的角色，他笑說：「以前在乎形象，現在越來越不在乎了。」

魔化後的陳璽安劇中特意調整聲音，讓部分網友聽了不習慣，認為原本聲音比較好聽。他表示尊重各方意見，若有機會再拍一次，他應該會表現更好。聊起劇中和邵雨薇一起痛哭的戲，陳璽安說，當時兩人情緒都很飽滿，也很進入角色，在鏡頭單拍他的特寫時，邵雨薇在鏡頭外也跟著落淚，「她明明可以不用配合我，但她很認真，謝謝閨蜜」。兩人因戲培養好感情，私下也很合得來，他笑說「我們幽默感很像，常常容易鬧起來，對戲時不自覺就笑開」。

「鍾馗」賀軍翔與「孟婆」邵雨薇將進行秘密計畫，一舉擊敗大魔王陳璽安。（三立提供）

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