台灣拿到的首批疫苗昨天無預警地就來了。可是來的時間不但出乎意料，而且從抵台到入關，再運到官方安排的儲運地點，整個過程曲折離奇，搞得像好萊塢電影一樣。不過就是AZ疫苗，有什麼必要搞得神秘兮兮？

而且陳時中還說，這個不是原本我們要從COVAX機制預訂的20萬劑AZ疫苗，是另外又跟AZ買的1000萬劑其中的11.7萬劑，所以我們到底又多花了多少錢？然後為何疫苗都來了，我們又要等7天以後才能打？陳時中到底在搞什麼？

以上這些問題，恐怕除了為什麼要等7天，指揮中心和陳時中還能以「為了檢驗疫苗的安全性」，所以需要進行必要的檢驗和審查，需要一些時間之外，其他的問題連他自己都不知道是怎麼回事。

昨天當媒體知道疫苗中午過後就要抵台，跑去問指揮中心時，陳時中就說他也是早上9點才知道的。所以顯然在這個交易裡面，其實台灣完全只能看人家怎麼說怎麼做，然後就接受，並沒有談判協商的空間。

更何況在此之前，陳時中都還是說，我們第一批取得的疫苗會是透過COVAX機制取得的AZ疫苗。結果來的竟然是我們自己另外跟AZ買的疫苗，因為COVAX那邊根本不理我們；我們明明就有花錢參加，但人家就是給你一問三不知。

甚至後來輝瑞BNT疫苗因為陳時中去抱怨說被「不想讓台灣太開心」的人阻擋，然後輝瑞就說會排除阻礙賣給台灣。結果我們後來送去的合約被已讀不回，根本就沒有想賣給我們。

疫苗進口國人看得霧裡看花，可能還想說政府到底有什麼事情瞞著我們，但搞不好真相就是，陳時中和這些官員知道的也未必比我們多，比我們還要更一頭霧水。