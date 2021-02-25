工業自動化大廠ABB周三公布兩款機器人，新增至其工業機器人家族產品系列，該瑞士大廠預期，在新冠危機之後，自動化生產的需求將增加。

ABB表示，多數在製藥、物流、電子產品、食品飲料的製造商希望使用機器人，他們在脫離封鎖後，預計會增加投資。

ABB在截至2020年底的中國機器人銷售活動暴增90%；ABB希望新款的GoFa和SWIFTI協作機器人(cobots)能獲得新訂單。

ABB的機器人和自動化主管Atiya表示，客戶希望在未來能免於波動；韌性問題成為重要的，傳染病也加速了企業心態的改變。

機器人不會感染新冠病毒，ABB也供應新加坡機器人，讓其在生產線上每日執行約5萬次的新冠檢測工作。

ABB自己的調查顯示，在1650家調查企業中，有84%希望在未來十年能導入或增加機器人的使用。Atiya指出，在去年暫停投資之後，企業目前正尋求生產力改善的投資。據ABB和一市調公司的分析，對協作機器人的需求估為年成長17%，較傳統機器人多出近一倍。

ABB希望其業務能減少對汽車部門的依賴，後者為其創造了40%的機器人銷售占比。ABB希望新款機器人能吸引快速成長部門，例如食品和飲料製造商的注意，以平衡汽車製造商對需求的上下波動；在2020年對汽車部門的機器人銷售下跌了12%。

新的GoFa和SWIFTI機器人售價約在2.5萬至3.5萬美元之間，兩者皆配有感測器以預防意外事故；移動速度較先前款式更快速，SWIFTI手臂能每秒提升5公尺，可以負重5公斤。預計小型企業或是之前較少使用機器人者，例如麵包製造廠可以投入使用。

(時報資訊)