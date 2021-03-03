新北市私立竹林中學附設幼兒園為教導小朋友惜物愛物，認識農產，同時響應新北市副議長陳鴻源發起的「一銅雙響 挺農做公益銅板響義賣」10元認購高麗菜活動，竹林附幼及竹林中學老師們共認購500餘顆高麗菜，讓小朋友1人抱1顆回家。

今（3日）上午，陳鴻源親自到竹中附幼與小朋友們互動，一方面對竹林響應義賣活動表示感謝外，也參觀竹林中學全新設置的烹飪烘焙教室，在竹林家中學家長會長、新北市議員邱烽堯及竹林中學校長顏麗珠、竹中附幼園長李錦燕的陪同下，一起參與製作高麗菜捲、水餃及高麗泡菜等美食佳餚。

陳鴻源表示，因疫情影響，市場需求量降低，且氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，導致價格下滑，為幫助辛苦的農民，採購了6000公斤的高麗菜並進行義賣，另一方面將義賣所得全數捐贈新北家扶中心、永和榮光育幼院等機構，希望拋磚引玉，喚起更多人對台灣農業的支持以及對弱勢族群的照顧。

顏麗珠表示，教育應更生活化，竹林一直以來努力推動食農教育，鼓勵學生參加中餐乙、丙級證照檢定，希望透過烹調實作體驗，讓孩子們認識農產品也對與生活關係密切的飲食文化能有更深一層的認知、體會和理解，響應副議長的這項活動，更是希望竹林人都有社會參與的機會，享受助人的快樂。

(中時 )