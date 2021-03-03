安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON），正把握機會幫助embedded world 2021 DIGITAL展覽成功舉辦。安森美半導體提供獨特的觀展體驗，共有21個產品展示，並重點介紹最新推出的幾款產品，及展示一個完整的感測器到雲端方案。

這21個展示安排在6個專門的線上接待區，涵蓋高壓電源、智慧圖像感知、IoT感測器系統、IoT垂直方案，以及智慧電源與控制。展示的內容涵蓋許多應用，包括智慧瀏覽控制、醫院資產追蹤和測量邊緣設備的功耗。

安森美半導體還展示整合博世物聯網套組（Bosch IoT Suite）的 新系列感測器平台 的更詳細訊息。此物聯網方案的軟體平台已用於將超過1500萬個感測器、設備和機器連接到使用者和企業系統。通過安森美半導體的方案和博世生態系統的端到端、感測器到雲端的平台，安森美半導體展示IoT的可及性。

安森美半導體的embedded world 2021 DIGITAL展區其他亮點還包括能了解有關新的NCP51810氮化鎵（GaN）門極驅動器的更多訊息，它帶來了寬能隙增強型GaN的優勢，為嵌入式系統創建更小、更高能效的電源。

NCP51810可維持150 V的電壓，非常適用於48 V系統的應用，如負載點、工業電源模組和數據中心中使用的中間總線轉換器。這款GaN門極驅動器具有獨特的電磁干擾（EMI）噪聲抑制和先進的診斷監控功能，使其成為同類產品中的佼佼者。它支持的電源拓撲很多，包括諧振、半橋、全橋、有源鉗位轉換器和非隔離降壓轉換器。

展覽中也重點介紹NCL31000智慧LED驅動器，展示可見光通訊（VLC）的應用。VLC是一種以可見光為載波的光通訊方法，同時避免對人眼造成干擾。該技術已用於實現高精度室內定位，實現了以厘米而非米為單位的精度。CL31000智慧LED驅動器能真正的調光到暗，可驅動整個系統，並精確測量所有系統電壓和電流。

(工商 )