德國賓士汽車製造商戴姆勒(Daimler)周四指出，公司營收和營業利益預期在2021年出現顯著改善，至於車用半導體短缺導致產量減少問題，可望在今年底前補足。

戴姆勒股價在周四收漲2.22%，報66.89歐元。

半導體晶片瓶頸問題主要會在第一季明顯影響其銷量，執行長凱倫涅斯(Kaellenius)表示，預計晶片供應將在第二季獲得改善。執行長在視訊會議指出，此前已向(晶片)供應商表明銷售預期，但直到12月31日才發現，第一季將面臨短缺問題。

戴姆勒證實了2020年財報初值，表示主要市場在2021年將重回正常，預期不會因疫情而再次受挫。

為符合歐洲與中國的CO2排放標準，戴姆勒力推更多電動車款，執行長認為2021年電動車在集團整體銷量的百分位占比，預計將翻倍。目前插電式混合動力車和純電動車在賓士汽車總銷量占比，在2020年為7.4%；而前一年為2%。

由於成本削減和汽車產業快於預期的復甦，公司去年息稅前獲利(EBIT)來到66.0億歐元(約79.5億美元)。

戴姆勒在去年底的經調整自由現金流為92億歐元，高於前一年的27億歐元。

2020年上半工廠的停工，讓許多業界人士預期為災難性的一年，單中國市場的彈升，協助該產業復甦快於預期。例如德國同業BMW、福斯等接受益於中國高階豪華車的需求。凱倫涅斯指出，中國有了顯著的復甦。集團主力品牌賓士汽車第四季在中國的銷售成長超過22%，全年也成長11%。

然戴姆勒表示，其高階車款業務今年預計成長超過7.5%，然而其在中國市場則將放緩至成長2%至7.5%之間。集團今年營收和營業利益預計上升超過7.5%；經調整獲利率將在8%至10%之間。

戴姆勒集團在2020年包含客用轎車和商用車(卡車)的總銷售輛數為284萬輛，年減15%；集團總營收為1543億歐元，減少11%；息稅前獲利(EBIT)增加了53%，為66億歐元；每股盈餘為3.39歐元。

(時報資訊)