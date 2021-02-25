TPK-KY(3673)今天召開線上法人說明會，公布2020年第4季營收254.9億元，稅後淨利為2.4億元，每股盈餘為0.59元。累計2020年全年營收1,145.8億元，稅後淨利10.3億元，優於上年度的2.09億元，每股淨盈餘為2.53元，獲利是3年來最佳表現。TPK-KY指出，2020年為TPK過渡轉型的一年，筆記型電腦產品營收年成長達17％，佔公司2020年營收比重更達46％，較2019年34％大幅增加。由於居家辦公及學校採用線上學習趨勢，加上汽車採用觸控螢幕日趨普及，觸控產業可望持續受惠。

該公司第4季合併營收為254.9億元，季減22.4％，年減31.0％，主要智慧型手機產品出貨減少。第4季小尺寸（7吋以下）產品佔公司整體營收比重由第3季34％減少為15％；平板電腦（7-11吋）產品需求則持續暢旺，營收較上季成長8.0％；筆記型電腦（11-16吋）出貨仍穩健，營收與第3季相當。

雖然第4季整體營收規模下滑，但受惠於有利產品組合及營運效率持續提升，營業毛利益率由第3季3.9％增加為4.6％，第4季營業毛利11.6億元，年成長79.5％。

在持續管控資本支出，折舊費用持續降低至13.0億元，為2013年第4季以來新低。此外，由於營收規模縮減，導致第4季營業費用亦較上季減少6.8％，營業利益率0.7％，與第3季相當。第4季淨利息收入與外匯淨獲利分別約為2,300萬元及3,700萬元。

TPK 2020年全年自結合併營收為1,145.8億元，年減16.1％。全年總出貨量約為1.2億，年減29％。儘管全年營收下滑，但營業毛利年成長2.7％，為48.7億元。營業毛利率亦由2019年3.5％上升至4.2％，主要因有利產品組合及生產效率持續提升所致。此外，2020年營業費用在成本有效控管下，較2019年減少15.2％，營業利益大幅增加至9.5億元，全年營業利益率為0.8％，較前一年度0.1％大幅提升。

去年第4季資本支出約3.8億元，2020年全年資本支出約為16.0億元，較2019年新台幣32.1億元大幅減少。第4季EBITDA為19.6億元，2020年仍呈現穩健營運現金流入，合計全年EBITDA為87.5億元。

(時報資訊)