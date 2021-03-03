泰鼎-KY(4927)公布2020年財報，全年稅後盈餘為12.04億元，年成長44.9%，每股盈餘為6.31元，公司董事會決議每股配息3元，由於客戶訂單穩定，泰鼎-KY預估，今年合併營收可望優於去年。

家電、汽車需求強勁，且泰國地區疫情控制還好，泰鼎-KY去年業績表現不俗，去年第4季合併營收為30.22億元，年增32.6%，單季營業毛利為5.85億元，年增72.5%，單季營業淨利為2.18億元，年增364.7%，稅後盈餘為2.09億元，年增347.8%，單季每股盈餘1.09元；累計109年合併營收為118.33億元，年增13.9%，營業毛利約為25.08億元，年增27.3%，營業淨利為11.94億元，年增42.0%，稅後盈餘為12.04億元，年增44.9%，創下歷年新高，每股盈餘6.31元。

泰鼎-KY今天董事會也通過每股配發現金股息3元。

泰鼎-KY表示，目前家電及汽車訂單穩定，全年合併營收可望優於去年，今年營運最大變數在缺料，由於上游材料價格飆漲，公司正與客戶協商調漲部分產品價格，以反應成本上揚。

(時報資訊)