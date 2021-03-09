傳奇(4994)2月營收2.18億元，月減12.3％，年減15.3％，營業利益0.41億元，稅前淨利0.32億元，每股稅前盈餘0.29元；累計前2月營收4.67億元，年減16.1％，營業利益0.85億元，稅前淨利0.71億元，每股稅前盈餘0.64元。

傳奇2月營收下滑，主要逢開學期間，營收表現受到限縮。傳奇全新研發、主打輕鬆詼諧風格的手遊新作《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》已在3月2日於雙平台正式上市，遊戲內並推出各種慶祝上市的營運活動，可望帶動接下來的3月營收成長。

(時報資訊)