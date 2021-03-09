無懼2月工作天數減少，敦泰(3545)2月營收雙增，月增加8.07%、年增加60.84%，就產業面來說，敦泰今年出貨表現將優於去年。

敦泰2月合併營業收入為14.68億元，受惠於客戶對IDC需求熱絡，加上價格持續正向發展，使得敦泰業績表現不受傳統淡季影響，營收月增加8.07%，亦較去年同期大增60.84%。

就敦泰2月份各產品線來看，IDC、顯示驅動IC產品出貨較1月份走揚，觸控IC、電容式指紋則呈現小幅衰退；敦泰累計前二月季營收為28.26億元，較去年同期大增60.75%。展望未來，敦泰預期，第1季雖為產業傳統淡季，但在客戶需求不減下，預料將呈現淡季不淡。

以產業角度來看，敦泰客戶仍有搶貨的情況，第一季晶圓代工產能吃緊，敦泰有做貨源預先調整，預估營收相較去年第四季衰退，雖然生產成本增加，產品售價有預調已完成，今年看好AMOLED觸控產品能獲得更多客戶青睞，出貨放量可期，另外，電容式指紋方面受惠一站式銷售的策略，今年市占率可望有斬獲。

(時報資訊)