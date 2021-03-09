華研(8446)公布2020年財報，全年合併營收11.65億元，年減22.34％；淨利歸屬於母公司業主5.05億元，年減6.61％，每股盈餘為9.55元。董事會決議2020年下半年盈餘分配，每股配發現金股利3.5元，保持高配息的股利政策，除息交易日為4月22日，總計2020年度獲利共配發7元現金股利，扣除法定盈餘公積之後，配發率維持在8成以上。

去年營收及獲利下滑，主要還是受到疫情影響，許多藝人實體演唱會取消。不過穩定的授權收入貢獻下，公司整體平均毛利率拉高，本業獲利幾乎不受疫情干擾。2020年營收比重分別為：授權收入83.5％、演藝經紀收入15.5％、實體收入1％，高毛利的授權收入比重高，整體平均毛利率保持在79.6％，營業利益6.11億元，較2019年小幅成長1.5％，惟新台幣升值影響業外提列未實現匯兌損失，因此淨利歸屬於母公司業主較2019年略有下降。

隨著各國開始施打疫苗，今年全球可望逐步解封，華研已經爭取到下半年的北流和高雄巨蛋演出場次，即將啟動大型演唱會巡演，且一旦海外市場解封，也將重啟原先延宕的演唱會巡演，大型演唱會場次可望較去年增加。

華研也公告自3月1日起與騰訊音樂娛樂集團於大陸地區達成策略合作，騰訊音樂為中國最大線上音樂平台，旗下有QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等平台，華研與騰訊音樂達成策略合作，透過騰訊音樂的音樂娛樂生態布局、線上線下的強大宣傳模式與通路資源，可為華研旗下藝人、作者與優質作品提供更多舞台。

今年華研亦規畫旗下歌手發行單曲與新專輯，且將更深化影視合作，轉投資大慕影藝今年預計啟動4部新作，雙方將有更多的合作機會，讓音樂與影視雙強結合發揮更大綜效。

(時報資訊)