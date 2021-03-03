大同（2371）子公司尚志資產開發3日舉行董事會，去年第四季決議配發每股109.81元現金股息，總計配發約5.73億元。大同表示，尚志資產去年第四季獲利來源主要是大同莊園第一期建案銷售狀況較好，增加盈餘，因此分配股利較去年第三季的每股24.44元更多。

去年第一季每股配息6.91元、總計發放股利3,605萬元、不過第二季股利政策大轉彎，由於股東提案可供分配累積盈餘全數分派，原本配發每股10.69元大幅提高至每股229.29元，總計發放11.97億元；第三季則配息每股24.44元，總共發放1.28億元。

加計第四季股利，尚志資產去年四個季度累計配息每股370.45元，尚志資產股本52.2億元，每股面額為1,000元，去年總共發出超過19億元股息，由於大同為尚志資產唯一股東，尚志配息將挹注大同去年業績。

尚志資產握有大量土地資產，被視為大同金雞母，大同自經營團權易手後，由大股東王光祥接掌尚志資產董事長，並聘任宏巨建設董事長鍾光豐出任尚志資產總經理，在尚志資產新團隊陸續到位後，大同活化旗下土地資產的腳步是否加快，受到市場關注。

(工商 )