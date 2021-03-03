第一金(2892)旗下第一銀行董事長邱月琴表示，面對後疫情時代興起遠距、零接觸的辦公、商業模式，以及伴隨而來的各種變化，站在這波趨勢浪頭的金融業應有無法置身事外的體認。面對如此經營大環境的改變，也確立了第一銀行今年將朝「跨域串聯」與「數位創新」等兩大重點經營方向努力。

第一金去年稅後淨利168.08億元，較去年同期下滑13.2%，全年每股盈餘(EPS)為1.31元；其中子公司一銀稅後獲利156.83億元，較去年同期下跌17.6%，而一銀海外獲利受到疫情影響，年減超過15%。銀行全年放款成長目標7-8%，淨利差期望透過資產組合再優化，保持不繼續往下滑。而手續費收入去年雖保代收入表現較弱，今年期望手續費收入全年能增長14-15%。

今年初第一銀也宣布跨足德州。第一銀行休士頓分行開業，成為首家在美國德州設立分行的國銀，這也讓一銀海外據點目前達40處，續居公股銀行之冠。由於一銀在美另有紐約、洛杉磯兩家分行與美國子行，一銀主管強調，未來將藉由串聯在美分行和子行，布建更完整的美國金融服務網。今年一銀海外分行獲利占比也以重回45%為目標。

第一銀行已連續第11年蟬聯中小企業放款龍頭寶座，聯貸排名也一路躍升至歷年最佳的第4名；另，「e-First智能理財」及「湊伙債券團購平台」陸續上線，亦體現了第一銀行積極運用新興金融科技並導入業務應用的成果；此外，第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會的國內公股行庫，未來也將更加關注ESG及氣候變遷議題。

第一銀行亦具體的提出了「聚焦產業串聯加值」、「數位優先布建場域」、「擴張版圖深耕經營」、「強健結構落實風控」、「綠色永續友善金融」五大策略方針；期望透過持續強化「跨業務協作(行內)」、「跨領域合作(異業)」及「跨區域經營(全球)」的跨域串聯三大面向，以及提升本行「行銷數位化」、「產品創新開發」能力，並以「數位優先」概念引領，積極落實「流程改造優化」，讓第一銀行獲利再創高峰，並以實現成為「利基型」、「區域型」、「數位型」、「幸福型」銀行為目標。

(時報資訊)