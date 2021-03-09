連鎖醫療通路龍頭杏一(4175)2月份營收4.41億元，前2月營收達9.68億元，較去年同期成長2.97%。由於今年對比去年同期疫情趨緩許多，防疫商品的需求減少，再加上春節假期影響門診量造成來客數下降，2月營收微減。

杏一指出，每年春節假期營運表現都會稍淡月，但從累計營收可發現，整體營收並不遜於去年。受惠於過年送禮需求提升，使得銀髮保健、營養品銷量增加，帶動杏一2月電商營收年增29.61%。近年因國人保健意識抬頭，尤其過節時期保健品、營養品需求大增，根據衛福部食藥署和食品工業發展研究所統計，2019年臺灣保健食品市場創造超過1300億產值並每年約5%~10%成長。

杏一截至目前兩岸共計290間門市及22座商場，預計3月將在桃園市及台中市各拓展1家門市，且位於桃園榮總的商場也即將開幕。杏一表示，隨著國內外疫情逐漸趨緩，院內門市表現逐漸好轉，配合持續深化的社區型門市，樂觀看待2021年整體表現。

(時報資訊)