受惠歐美地區家用健身器材訂單需求保持強勁，加上旗下各品牌產品與電商通路銷售持續暢旺，全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）9日公布自結2月合併營收12.09億元、年增201.86％，累計今年前二月合併營收為25.53億元、年增205.73％，均創同期新高。展望2021年第一季，岱宇仍持審慎樂觀看法。

岱宇表示，受惠全球居家健身風潮狂熱絲毫無退燒跡象，挹注旗下Sole、Spirit及Xterra品牌，在歐美地區銷售依舊暢旺，雖短期整體訂單出貨表現，仍持續受全球航運缺櫃而有遞延的影響，惟旗下主要客戶持續加大家用健身器材訂單拉貨力道，推升集團在家用健身器材接單表現，仍呈現高水位，有望挹注2021年上半年將持續維持旺季水準。 此外，集團亦同步積極拉升整體產能稼動率表現，包括積極優化兩岸生產基地產線效率，旗下台灣彰化全興廠及大陸嘉興廠，皆已進行兩班式生產，並加速推動台灣擴建新廠計畫，期待未來隨著整體產能的提升，放大集團整體營運效益的挹注。

總統蔡英文9日在工業局長呂正華、中衛中心董事長謝明達、信保基金董事長許婉琪，及鞋技中心總經理劉虣虣等多位貴賓陪同下，參訪岱宇國際台中設計行銷中心，由岱宇董事長林英俊親自陪同，參觀集團旗下Sole、Spirit及Xterra品牌多款家用健身器材產品，及品牌行銷、研發設計中心。

對於岱宇旗下品牌在全球健身器材市場產品的競爭強勢及技術研發能量，參訪貴賓都留下深刻印象與肯定。

根據美國運動醫學會發布《2021年全球健身運動趨勢調查》報告指出，隨著居家健身新生活常態、科技技術提升與普及，預估2021年全球健身運動趨勢，將朝線上培訓、可穿戴技術、體重訓練、戶外活動，及「HIIT高強度間歇訓練」等多項趨勢發展。尤其，線上訓練異軍突起，已成為第一名。

由此可見線上訓練，已成為未來消費者選購健身器材時的評估要素。岱宇指出，集團今年針對旗下各別品牌，重點設計出「數位培訓追蹤系統APP」，包括「Sole+」、「Xterra+」與即將推出「Spirit+」，將結合家中的健身器材，為使用者帶來新穎的運動體驗，增加公司產品的競爭力，持續搶攻居家健身的市場大餅。

展望2021年第一季，岱宇持審慎樂觀看法。岱宇看好旗下各品牌接單表現，隨著客戶需求高漲而保持良好水準，居家健身新生活常態，持續創造家用健身器材良好銷售環境，包括Xterra品牌仍採取多產品線布局，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能。

其次，Spirit品牌訂單能見度，隨著北美經銷商拉貨需求，而同步推升至今年下半年，以期未來整體營運，隨著各品牌業務接單接續斬獲，而保持良好成長銷售動能，以創造集團營運，更上層樓。

(工商 )