在秋冬疫情升溫加上部桃院內群聚重擊，企業取消尾牙與聚餐下，經濟部今天發布的1月國內餐飲業營業額，金額剩702億，比去年同月大跌15.3％，其中餐館與外燴團膳都很慘。不過零售業部分比預期好，維持正成長3.6％，拉出連7紅，避開內需雙跌厄運。

細看餐飲業分類，「餐館業」年跌16.2％、「外燴及團膳」重跌23.5％，「飲料業」跌幅較小，年減5％。經濟部統計處副處長黃偉傑指出，元月不少企業取消尾牙對餐飲營收真的有影響，原本政策鼓勵打散轉往小型餐廳做年節聚餐，不過成效好像也看不出來。因為它們宴會型餐廳與小型餐廳的營業統計，兩者同是負成長。

如果扣掉去年春節落在1月墊高消費因素，今年餐飲業跌幅可望縮小為負9.4％，在1成之內。

零售業部分，1月繳出3681億元，年增3.6％，是連7個月正成長。黃偉傑鬆口氣說：「原本我們真的很擔心，認為會很不好」。主要是評估部桃醫院的院內群聚感染，加上去年基期較高，還好後來沒有衰退。他認為可能是國人無法出國，留在國內消費幫忙。

零售業表現上，以汽機車業營收年增29.2％最亮眼，主要是汰舊換新補助政策本月初到期，加上多款車型優惠促銷，這從汽車掛牌數是2012年1月，9年來同月首破5萬輛可看出。另農曆年前採買需求，加上寒流來襲溫度驟降，帶動相關保暖商品熱銷，家用器具及用品零售業也年增7.9％。不過百貨公司與超市都跌6％，顯示人多易擁擠的群聚場所業績還是受到影響。

展望2月份，經濟部估計，在農曆春節因年節採購、出遊及聚餐旺季，零售業可望多出13.5％至16.5％之間，餐飲業年成長20％至23％，後者擺脫負成長。黃偉傑樂觀看餐館業上半年表現，因去年受疫情影響從2到6月都負成長，基期較低，今年如疫情沒有變糟，有可能都呈正成長。

(中時 )