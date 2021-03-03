IC設計大廠聯發科收購九暘電子案，2月23日破局，然此事絲毫不影響聯發科前行。2019年底漂亮超車高通（Qualcomm），搶先推出全球第一顆5G手機晶片的聯發科，過去4個月來，先吃下英特爾（Intel）的Enpirion電源管理晶片產品線，接著又認購工業乙太網路晶片公司亞信電子2成股權。

包括realme、小米及華為等手機品牌都採用聯發科天璣1000晶片，讓聯發科在5G市場拿下話語權。圖為去年底realme 5G手機X7上市記者會。（圖／黃耀徵攝）

本刊調查，聯發科積極砸錢向外併購，是出自董事長蔡明介及執行長蔡力行聯手換檔加速，朝工業物聯網、寬頻通訊、雲端應用及電源管理IC等新方向快速壯大自己，要在IC設計界搶當「最強老二」。

台灣IC一哥聯發科，去年底宣布以每股22元、總金額15億元，收購電腦網路通訊IC設計公司九暘電子，儘管2月23日因九暘電子股東臨時會出席股數不到3分之2而破局，卻絲毫不影響聯發科身為台股前五大權值股「第一千金」的身價及布局；聯發科內部人士也透露，聯發科原本就是在九暘電子持股逾18％的大股東。

聯發科入股亞信電子2成股權成為最大股東，從亞信電子的工業乙太網路產品，不難看出聯發科朝工業物聯網的新布局。（圖／翻攝自亞信電子臉書）

回顧過去4個月，聯發科已發動3次併購。先是去年11月間，聯發科子公司立錡以24.3億元併購業界龍頭英特爾的Enpirion電源管理晶片產品線，1個月後，另一間子公司絡達又以4．95億元認購工業乙太網路晶片公司亞信電子的私募股1239.53萬股，成為在亞信電子持股2成的大股東。

光靠5G手機晶片，聯發科即可吃香喝辣，為何接二連三發動併購？一家系統業者告訴本刊記者：「從（聯發科）的收購項目來看，包括工業物聯網、寬頻通訊、雲端應用及電源管理IC，可見除了行動運算外，聯發科有了新方向，正換檔加速中。」

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(中時新聞網)