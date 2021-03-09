高雄大樹區九曲堂火車站前7日傍晚發生槍擊命案，方姓男子疑似與簡姓前妻因為房產糾紛談判破局，竟持槍殺害前來勸阻的劉男與吳男，檢察官9日下午抵達高雄市立殯儀館對2名死者進行解剖複驗，家屬無奈表示，事情已經發生，現在說什麼都沒用，只希望死者好走。

劉男姪子表示，叔叔在九曲堂車站附近開投幣式卡拉OK店，吳男、簡女等人時常都會到店內泡茶、聊天，大家與方嫌也都互相認識，事發前方男已經來亂過好幾次，那天與簡女再度發生爭執、扭打，沒想到叔叔與吳男勸架將2人分開後，方男一時氣憤，就掏槍對2人擊發。

劉男姪子透露，方男與簡女是「假離婚真脫產」，方男也早就知道簡女與吳男在一起，這不是第1天，已經很久了，而且大家都知道，方嫌可能是因為先前把財產都歸給簡女，現在想要討錢卻要不到，身體又出現嚴重病情，才會發生爭執憤而開槍。

劉男家屬指出，之前只要方嫌與簡女發生爭執，都是劉男出面勸阻，沒想到這次卻無辜受害，家屬9日有致電簡女，請她要到殯儀館，簡女原先也承諾要出面處理，但疑似因為不敢面對死者家屬，或擔心「被家屬怎麼樣」，所以最後沒有前來。

劉男家屬無奈表示，事情已經發生，現在說什麼都沒用，對他們來講，有沒有走司法程序已經不是重點，只希望劉男一路好走。

(中時 )