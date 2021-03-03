上期專欄提醒台股最大權值股已經賣多買少，果然成真發酵了。大盤受外資的影響很大，台積電來到六七九元的近日高點後，外資買盤變弱變慢，加權指數自然也受影響。

二月二十六日台股果然因為美股大跌影響，當天外資賣出了一個單日九百多億的賣超，比二○○七年的次貸風暴前的六百多億還多；當然也不能這樣直接比較，當年股價大部分沒有現在高，但這次的賣超代表性也相當大。

這個大殺會出現，主要因為美國疫情減緩，投資人看好經濟快速回暖，十年公債遭到大量拋售，殖利率也因此上升。但兩者因果關係又是什麼？

首先要知道，美國的十年公債違約機率很低，是極低風險的投資產品，所以拋售時，其固定收益換算過來的殖利率就高，畢竟長期投資下，大家都想選風險更低的，而現在去買，反而撿便宜了，這就容易讓股票長期投資族轉移目標，一來趁高點賺價差、二來殖利率換算也高，風險也更低。

另外也因為預期經濟回暖速度加快，經濟一旦快速復甦，通膨就容易出現，這時候聯準會又會出來調整利率，而且是上調利率，也同樣會影響企業的貸款利率，造成這些企業借款利率增加，因此更加速有疑慮的股票投資人賣股買債。

阿水特別提醒，短線上雖然危機還沒解除，目前都只是消息面的影響，聯準會主席自己也在喊話，讀者只需了解當中的關聯就可以，畢竟看真金白銀的籌碼變化比較真實一些。

上周三大法人在上市類股中，共賣超一千一百二十．四七億元，其中外資賣超九百三十八．二四億元（不含外資自營商），自營賣超兩百零三．四二億元，投信則買超二十一．二億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。讀者可能會擔心外資大賣這麼多，後市是不是不好了？其實最該注意的是，若這是空頭的開始，月線就會被帶往下彎了。目前雖然短線上需要注意，但波段空頭是否開始，現在說還有點太早。

整體來說，大型權值股被外資大摩（摩根士丹利）大賣，這樣的量代表根本性的變化已經出現，但這個變化何時發酵，才是你我不會賣得太早的重要原因。

阿水建議投資朋友關注兩件事： 第一是台幣匯率，若外資資金大量轉移，台幣會有貶值影響；第二是一旦月線下彎，加權指數反彈也過不了月線，那麼中波段就要注意下跌風險囉。

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(中時新聞網)