氣動元件大廠亞德客-KY持續接獲自動化設備、5G相關產業及電池等行業訂單，預估今年1、2月合併營收比去年同期倍數增長。法人預估亞德客第一季淡季不淡，合併營收年增幅四至五成，下半年又有辦理現金增資題材，隨著25日台股大漲，大漲23.0元而以1,000元開出，目前股價突破千元。

亞德客元月合併營收人民幣4.86億元，年增幅高達136.9％；折合新台幣計價21.34億元，年增率攀升至140.01％，雙雙續創單月歷史新高。2月適逢過年，工作天數雖比1月減少，亞德客預估，今年1、2月合併營收合計比去年同期倍數增長，今年合併營收年成長二成。今年營運成長動能主要來自大陸自動化設備、5G相關產業，加上線性滑軌產能及產量提升，對營收貢獻也增加，今年營收及獲利可優於去年。

亞德客從本週二（23日）起密集參加外資及法人舉辦線上法說會，說明今年營運展望及現金增資計畫，經過換手整理，法人看好亞德客今年營運，今日股價也重返千金行列。

(工商 )