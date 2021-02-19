福斯集團(Volkswagen AG)正考慮要將其豪華車部門保時捷的部份股票上市，以獲取集團轉向軟體和電動主導的汽車所需的資金，據業界人士周四對Manager Magazin表示。

相關人士指出，這些考慮是存在的，但該意見還遠不到搬上委員會討論的程度，因此不會期望在今年出現上市的事情。

在媒體周四爆出該消息後，福斯股價上揚約5%。據了解，福斯集團可能讓保時捷25%股票上市，估值可能在200億至250億歐元之間。

保時捷控股為福斯大股東，目前擁有福斯集團53.1%的投票權。保時捷在多年前吃下福斯汽車之後，至今保時捷家族人士仍實質上控制著福斯集團董事會。

有關保時捷上市的猜測曾出現數次，分析師認為該公司價值高達1000億歐元，可能高於母公司福斯集團的市值。

保時捷控股財務長Meschke在2018年的專訪中曾表示，該公司作為獨立上市的公司，價值可能在700億歐元；並表示集團的法拉利和阿斯頓馬丁(Aston Martin)都將從上市中獲益，保時捷應該設法讓自己變得更有吸引力。

(時報資訊)