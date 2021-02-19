德州大風雪除了對當地造成生活極度不便外，也影響到美國南部與墨西哥天然氣供應管線。18日，在美墨邊界設廠的國際汽車大廠也受到嚴重波及，導致包括美國福特，日本豐田與日產等都不得不暫停產線作業。

急凍氣候不僅癱瘓德州電力供應，同時供應給鄰國墨西哥的天然氣，也無法正常運作，使得墨西哥北部工業區數百萬人，在前幾天無電可用。目前預估，德州凍到爆的天氣最快在20日才會結束。

就因為墨西哥大部分能源供應來自天然氣，且都是從美國進口。美墨兩國藉著複雜交錯的各種供應鏈，為邊境兩測的汽車與其它產業提供所需能源。

墨西哥汽車組織(AMIA)指稱，在墨西哥有六個州因停電很久迫使汽車產線作業不得不停工。一些汽車組裝廠在其產線上使用天然氣來工作，獲悉至少有五家工廠從17日以來，所需燃料至少減少兩到三成左右。

前陣子，被缺晶片一事搞到焦頭爛額的國際大廠，現在又要來擔心，在德州冰雪暴搗亂下，美墨所設的生產線又要中斷。包括福特，福斯，通用在當地都已停產。

日本車廠以豐田來說，德州車廠19日無法作業，密西西比州與阿拉巴馬州在18日時，暫停產線輪班第一班工作。至於墨西哥豐田車廠，未來幾天在南下加州(Baja California)與瓜納華托(Guanajuato)車廠將陸續減少產線作業時間與停產。

至於日產汽車，田納西州士麥那(Smyrna)與密西西比州坎頓(Canton)還是停產。在墨西哥方面，阿瓜斯卡連安特 (Aguascalientes)車廠暫停部分生產活動，同時將生產作業盡速轉至其它車廠。

墨西哥是拉丁美洲第二大經濟體，上週從德州輸送過來的天然氣量大減約75％，後果是大停電與工廠關閉並造成數十億美元損失。

(時報資訊)